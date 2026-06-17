Rafael Caro Quintero comparece ante corte federal de Nueva York 

Rafael Caro Quintero compareció este martes ante una corte federal de Nueva York en una audiencia de seguimiento relacionada con el proceso judicial que enfrenta en Estados Unidos. La sesión formó parte de los procedimientos previos al juicio en su contra, previsto para marzo de 2027.

Durante la comparecencia, que se desarrolló ante el juez Frederic Block, se revisaron diversos aspectos del caso y se confirmó que ambas partes continúan con el intercambio de pruebas y documentos que serán utilizados en las siguientes etapas del proceso.

De acuerdo con la defensa del exlíder del Cártel de Guadalajara, todavía existe la posibilidad de alcanzar una resolución que evite llegar a juicio. Sin embargo, hasta ahora no se ha concretado ningún acuerdo con las autoridades estadounidenses.

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Caro Quintero enfrenta acusaciones relacionadas con narcotráfico y con el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985. El acusado se ha declarado inocente de los cargos que le fueron imputados.

El proceso judicial es considerado uno de los más relevantes en materia de combate al narcotráfico debido al perfil del capo mexicano y a la repercusión que tuvo el caso Camarena en la relación entre México y Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses han señalado que se trata de un expediente de gran complejidad.

Por ahora, Rafael Caro Quintero permanece bajo custodia en una prisión de Nueva York mientras continúan las audiencias previas. El inicio del juicio está programado para el 8 de marzo de 2027, fecha en la que un jurado deberá determinar su responsabilidad en los delitos que se le atribuyen.

Editor: Diego González

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