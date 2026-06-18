Rescatan cientos de gatos y desmantelan red de tráfico en Vietnam

Las autoridades vietnamitas rescataron a más de 400 gatos que presuntamente serían utilizados para consumo humano, luego de un operativo contra una red dedicada al robo y tráfico de animales en el sur del país.

La intervención ocurrió en Ciudad Ho Chi Minh, donde la policía localizó a decenas de jaulas de gatos vivos y contenedores con animales muertos almacenados en hielo. De acuerdo con las autoridades, el grupo investigado habría operado durante aproximadamente tres años capturando gatos en distintas zonas para venderlos dentro del comercio de carne.

Las organizaciones de protección animal informaron que al menos 40 gatos ya fueron identificados y regresaron con sus dueños; sin embargo, algunos ejemplares murieron debido a las condiciones en las que fueron encontrados.

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Durante el operativo fueron detenidas nueve personas señaladas por su presunta participación en esta red. Además, varios animales rescatados fueron trasladados a centros temporales donde reciben atención veterinaria y cuidados por especialistas y voluntarios.

El caso generó preocupación internacional y volvió a poner sobre la mesa el debate sobre el comercio de carne de gato en Vietnam, donde esta práctica continúa siendo permitida bajo ciertas regulaciones, aunque grupos defensores de animales han pedido mayores medidas de protección.

Editor: Arturo Medina