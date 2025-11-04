Crean comité para proteger al cocodrilo de pantano en Tamaulipas

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) creó el comité “Vigilantes Cocodrilos” en Tampico, Tamaulipas. Este grupo de siete voluntarios protegerá al cocodrilo de pantano, especie bajo protección especial.

Los voluntarios provienen de Ciudad Madero, Tampico y Altamira. La Profepa los capacitó el 29 de octubre en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT). Su labor incluirá tareas de vigilancia ambiental y educación comunitaria.

La zona sur de Tamaulipas registra la mayor cantidad de avistamientos de cocodrilos fuera de su hábitat en México. Las autoridades contabilizan más de 3 mil reportes desde 2010, principalmente en la zona conurbada.

Durante la instalación del comité, autoridades estatales y federales destacaron la importancia de la participación ciudadana. El cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii) figura como especie sujeta a protección especial.

La Profepa reiteró que se busca fomentar la educación ambiental, la vigilancia participativa y la atención coordinada para garantizar la coexistencia segura entre la población y la fauna silvestre de la región.

