Población de jaguares en México crece 10%, revela censo

La Alianza Nacional por la Conservación del Jaguar (ANCJ) reportó un aumento del 10% en la población de jaguares en México, alcanzando 5 mil 326 ejemplares el año pasado, conforme al tercer censo nacional presentado en agosto de 2025.

Este crecimiento se dio a pesar de que el hábitat del jaguar ha disminuido un 60% en las últimas cuatro décadas, el cual se ha visto afectado principalmente por la deforestación, agricultura y urbanización.

El jaguar (Panthera onca), reconocido por sus manchas y potente rugido, habita principalmente en selvas, manglares y pastizales. No obstante, la reducción de su hábitat y el conflicto con actividades humanas ponen en riesgo su supervivencia.

El censo 2024 se realizó con cámaras trampa en 15 estados y más de 400 mil hectáreas monitoreadas. Se reveló que las principales concentraciones se encuentran en:

La Península de Yucatán con mil 699 ejemplares.

con mil 699 ejemplares. El Pacífico Sur con mil 541.

con mil 541. El Noreste y Centro del país con 813.

Expertos señalan que para asegurar la supervivencia del jaguar es importante proteger y restaurar su hábitat, reducir la caza ilegal y mitigar conflictos en actividades humanas.

Gracias al aumento registrado y manteniendo este paso positivo, se espera que, con esfuerzos de conservación coordinados, la población pueda duplicarse para 2045.

