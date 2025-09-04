Turista sobrevive al ataque de un oso en Siberia

Un visitante en la región siberiana de Irkutsk protagonizó un insólito encuentro con la fauna local al enfrentarse al ataque de un oso pardo.

Según reportaron medios rusos este jueves, el suceso ocurrió cuando ambos se cruzaron inesperadamente en la bahía de Aya, situada en el lago Baikal, aproximadamente a 160 kilómetros al este de la capital regional.

Funcionarios de la agencia de control forestal Burprirodnadzor analizaron el incidente señalando que “el animal, al parecer, no esperaba encontrarse con una persona, por lo que el susto fue mutuo”. Añadieron que de haber mediado una actitud predadora inicial por parte del oso, el desenlace hubiera sido fatal para el humano.

El turista narró cómo reaccionó instintivamente cuando el oso se abalanzó sobre él; respondió golpeando el vientre y las patas del animal hasta lograr que emprendiera la huida hacia el bosque. Tras el altercado, el hombre caminó hasta una zona poblada donde solicitó auxilio en un área de descanso, desde donde fue transportado para recibir atención médica.

Aunque sufrió numerosas heridas superficiales, el paciente recibió el alta hospitalaria y pudo abandonar el centro asistencial por sus propios medios.

