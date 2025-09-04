Suben a 2 mil 200 los muertos por terremoto en Afganistán

El número de víctimas por el sismo de magnitud 6.0 que sacudió el este de Afganistán la semana pasada ha ascendido a más de 2 mil 200 fallecidos, según confirmó este jueves el portavoz talibán Hamdullah Fitrat.

El terremoto, que remeció varias provincias del remoto y montañoso oriente del país el domingo por la noche, arrasó aldeas completas y dejó a numerosas personas atrapadas bajo los escombros.

La mayoría de las víctimas se registraron en la provincia de Kunar, donde muchas comunidades residen en empinadas cuencas fluviales separadas por altas montañas.

Fitrat indicó que las operaciones de búsqueda y rescate continúan activamente, añadiendo que “se han instalado tiendas para la gente, y la entrega de ayuda de primer necesidad y suministros de emergencia está en curso”.

El terreno accidentado está obstaculizando las labores de auxilio. Las autoridades talibanas han desplegado helicópteros y comandos militares para asistir a los sobrevivientes, aunque trabajadores humanitarios relataron que han tenido que caminar durante horas para alcanzar aldeas aisladas por deslizamientos de tierra y caídas de rocas.

