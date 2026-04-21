Estudiante UDLAP participará en los Juegos Centroamericanos 2026

Fernanda Hernández Medina, estudiante de Derecho e integrante de las Aztecas de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), será parte de la Selección mexicana de taekwondo que participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, a efectuarse en Santo Domingo, República Dominicana, del 25 al 28 de julio de 2026.

La estudiante de la UDLAP viajó a República Dominicana para afrontar el clasificatorio a la justa deportiva de Centroamérica y el Caribe, donde encontró a las 11 mejores taekwondoínas de la zona para buscar las 6 plazas que entregaba el certamen. “Solo fue una ronda de competencia, me enfrenté contra Puerto Rico y quedamos 2-0, porque entré concentrada, enfocada y había visto videos de ella, elemento importante para la estrategia que afortunadamente me dio el resultado y con ese combate obtuve mi clasificación”, explicó Fernanda Hernández.

Asimismo, la integrante de la Tribu Verde mostró su orgullo, porque con su resultado México obtuvo la calificación completa a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la modalidad de taekwondo, ganando 16 boletos de 16 posibles. “Es una motivación, una satisfacción enorme haber cumplido con este objetivo y es el reflejo de años de trabajo, pero también es un gran compromiso estar representando a México a nivel internacional, entonces tengo la mentalidad de seguir trabajando y no bajar la guardia”, expresó.

Tras esta clasificación, Fernanda retomó sus clases presenciales como estudiante de la UDLAP y regresó a los entrenamientos con las Aztecas de taekwondo a cargo del coach Julio Álvarez Lozano, quien con su experiencia en selección mexicana fijará un gran plan de entrenamiento, corregirá detalles y le ayudará en la estrategia para llegar al 100%. “Sin duda, el tener al coach Julio dándome consejos es muy importante porque es una persona con mucha experiencia, que se fija en aquellos detalles que como atleta no los notas”, resaltó.

De igual forma, la integrante de las Aztecas informó que trabajará de cerca con el seleccionador nacional actual para analizar a cada una de las competidoras; de esa forma, armar una estrategia antes de entrar al tatami el próximo 25 de julio, pues recordó que los Juegos Centroamericanos y del Caribe concentran a las mejores representantes de la zona. Por lo tanto, deberá prepararse al máximo, mantenerse enfocada en hacer historia para México y no bajar la intensidad en los entrenamientos para seguir obteniendo resultados en su carrera deportiva.

Te recomendamos: