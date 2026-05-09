Ganancias de Chávez vs “Travieso” serán para Centro contra adicciones

Como parte de la estrategia integral que impulsa el gobernador Alejandro Armenta Mier para proteger a niñas, niños y jóvenes poblanos mediante el deporte y la reconstrucción del tejido social, este sábado, el Gimnasio Miguel Hidalgo será sede de una pelea con causa entre las leyendas del boxeo Julio César Chávez y Jorge “Travieso” Arce, cuyos recursos serán destinados a la construcción de un Centro de Prevención y Atención contra las Adicciones.

Armenta Mier señaló que el nuevo centro nace inspirado en el trabajo social y el ejemplo de vida de Julio César Chávez como promotor de la lucha contra las adicciones. “En julio vamos a presentar el Centro de Atención contra las Adicciones y le vamos a pedir a Julio César Chávez que venga, porque nació de la inspiración que él tiene como promotor contra las adicciones”, afirmó.

Destacó que en Puebla el deporte se consolida como una política de Estado orientada al bienestar social y a la atención de las juventudes, alineada con la estrategia nacional “Por la Paz y Contra las Adicciones”, impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

La subsecretaria de Juventud, Alexa Espidio Sánchez, informó que la función de exhibición se realizará este sábado 9 de mayo a las 18:00 horas y reunirá a dos figuras emblemáticas del deporte mexicano en una jornada con sentido social y familiar.

Precisó que los recursos obtenidos serán destinados a la construcción del centro especializado para la atención, prevención y recuperación de jóvenes en situación de vulnerabilidad, mediante espacios de acompañamiento, prevención y desarrollo integral. Asimismo, subrayó que el evento representa un mensaje firme en favor de una vida libre de adicciones para niñas, niños y adolescentes.

Con acciones que integran deporte, prevención y atención social, el Gobierno del Estado de Puebla fortalece una política pública enfocada en brindar oportunidades de desarrollo a las juventudes, promover entornos saludables y consolidar estrategias coordinadas con el Gobierno de México para construir comunidades más seguras, solidarias y libres de adicciones.

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