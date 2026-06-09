EU niega entrada para el Mundial al “mejor árbitro africano”

La FIFA confirmó que el árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, nombrado mejor árbitro del año 2025 por la Confederación Africana de Fútbol (CAF), no podrá entrenar ni arbitrar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 después de que el gobierno de Estados Unidos le negara la entrada al país.

Artan, quien estaba a punto de convertirse en el primer árbitro de Somalia en dirigir un partido mundialista, fue repatriado desde el Aeropuerto Internacional de Miami el pasado sábado y actualmente se encuentra en Turquía. Las autoridades migratorias estadounidenses no dieron razones oficiales para la negativa, pero Somalia es uno de los países incluidos en la lista de prohibición de viaje a Estados Unidos introducida por el gobierno del presidente Donald Trump.

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La FIFA agregó que “no está vinculada a los procesos migratorios del país anfitrión, incluyendo la adjudicación de visas, y ha sido informada por las autoridades que el estatus del señor Artan no se cambiará en este momento”. La decisión sorprendió a la comunidad futbolística, ya que Artan ya contaba con la autorización y estaba designado oficialmente por la organización.

Entrevistado por 11 horas

Abdulkadir Artan declaró al New York Times que fue sometido a una entrevista de inmigración de 11 horas antes de que se le negara la entrada, a pesar de contar con los documentos en regla.

“Estoy muy, muy decepcionado. Soy simplemente un árbitro que intenta hacer realidad su sueño: el mayor sueño de mi vida, venir a la Copa del Mundo. Tenía los documentos en regla y todo lo demás. Tenía el visado correcto”, afirmó. Artan añadió: “Creo que tienen un problema con mi país”.

Tras la entrevista, fue trasladado a una celda de retención separada, donde permaneció detenido varias horas antes de ser embarcado en un vuelo de regreso a Estambul. En diciembre pasado, Trump declaró a la prensa que no quería inmigrantes somalíes en Estados Unidos y que deberían “regresar a su país de origen”.

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