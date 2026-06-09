Apple renueva Siri con inteligencia artificial y apoyo de Google

La empresa Apple volvió a apostar por la inteligencia artificial con el anuncio de una nueva versión de Siri durante su conferencia anual para desarrolladores. La compañía presentó un asistente renovado con capacidades conversacionales más avanzadas, capaz de redactar correos electrónicos, realizar búsquedas dentro de aplicaciones e interpretar el contenido que aparece en la pantalla del usuario. Su lanzamiento está previsto para finales de este año, aunque inicialmente solo estará disponible en dispositivos configurados en inglés.

La actualización llega dos años después de que Apple prometiera una transformación similar de Siri que nunca se concretó por completo. Aquellos anuncios generaron expectativas entre los usuarios, pero los retrasos en el despliegue de las nuevas funciones derivaron incluso en una demanda por parte de clientes estadounidenses, la cual fue resuelta por la empresa a principios de este año.

Uno de los aspectos más llamativos de la estrategia presentada por Apple es su alianza con Google para impulsar varias de las nuevas funciones de inteligencia artificial. En lugar de desarrollar todos los modelos internamente, la empresa utilizará una versión de Gemini, la tecnología de IA de Google, para ofrecer capacidades avanzadas a sus usuarios.

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Apple defendió su enfoque más cauteloso frente a la carrera tecnológica que mantienen otras compañías del sector. Mientras gigantes como Google, Microsoft y otros competidores han invertido cientos de miles de millones de dólares en infraestructura para inteligencia artificial, la firma de Cupertino aseguró que ha preferido avanzar de manera gradual para perfeccionar la tecnología antes de lanzarla al mercado.

El evento también marcó el cierre de una etapa para Tim Cook como director ejecutivo de Apple. La compañía confirmó que en septiembre el liderazgo pasará a manos de John Ternus. Con esta nueva apuesta por la inteligencia artificial y el apoyo tecnológico de Google, Apple busca recuperar terreno en un mercado donde sus rivales ya han implementado muchas de las funciones que ahora comenzará a ofrecer a sus usuarios.

Editor: Edgar Espinoza

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