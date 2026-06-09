Texmelucan asegura 40 cámaras de videovigilancia irregulares

Como parte de las estrategias permanentes para fortalecer la seguridad y preservar el orden público, el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, encabezado por Juan Manuel Alonso Ramírez, llevó a cabo un operativo coordinado entre los tres órdenes de gobierno que permitió el aseguramiento de 40 cámaras de videovigilancia instaladas de manera irregular en infraestructura pública.

Esta acción forma parte de la estrategia integral de seguridad impulsada por el Gobierno Municipal para fortalecer los mecanismos de vigilancia y monitoreo, garantizando que su operación se realice bajo los marcos normativos establecidos.

El operativo fue desarrollado por la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en coordinación con la Secretaría de Marina, la Fiscalía General del Estado de Puebla y la Policía Estatal, como parte del eje de Coordinación Interinstitucional que integra la Estrategia Municipal de Seguridad.

Durante los recorridos de supervisión y vigilancia, se detectaron 40 dispositivos de videograbación que no formaban parte de los sistemas oficiales de monitoreo ni contaban con acreditación institucional, por lo que fueron retirados y asegurados conforme a los protocolos establecidos, posteriormente, quedaron bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para dar seguimiento a las investigaciones correspondientes.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de fortalecer la coordinación operativa entre instituciones de seguridad, combatir cualquier práctica que vulnere la legalidad y consolidar mecanismos de vigilancia que contribuyan a generar entornos más seguros para las familias texmeluquenses.

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