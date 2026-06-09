Super Mario Galaxy, la película más taquillera de 2026

La película Super Mario Galaxy, la producción más reciente de Universal e Illumination en colaboración con Nintendo, registró mil millones de dólares; con esto se convierte en la más rentable del 2026; costó 110 millones de dólares. Esta cifra es buena para la película, pero aún no alcanza la cifra de la entrega anterior.

Ya se posiciona como la cinta más taquillera del año, seguida por Michael, Project Hail Mary y la secuela de El diablo viste a la moda; este verano se espera todavía el estreno de La Odisea y Spider-Man: Brand New Day.

En esta secuela volvieron actores de la secuela anterior como Chris Pratt como Mario, Anya Taylor-Joy como Peach y Jack Black como Bowser; para Super Mario Galaxy se unieron Donald Glover, quien dio voz a Yoshi, Brie Larsson, quien interpretó a Rosalina, Benny Safdie como Bowser Jr. y Glen Powell como Fox McCloud.

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Asimismo, volvieron a apostar por lo que hicieron en la entrega anterior: mismo humor, tono y animación a la hora de la producción. Esto causó que pudieran reunir en las salas de cine a todo tipo de público, además de a los fanáticos más cercanos a los personajes, y con esto pudieron reunir cifras que ya la han consolidado como la película más taquillera del año.

Con este éxito se confirma el poder de las adaptaciones de videojuegos en el cine y el atractivo global de la franquicia de Mario Bros, con un bajo costo de producción y un buen margen de recaudación para la industria de la animación.

Editor: Diego González

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