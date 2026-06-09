Lupita Cuautle y DIF fortalecen alimentación en San Andrés Cholula

Para el Gobierno Municipal de San Andrés Cholula contribuir a una alimentación adecuada de las familias sanandreseñas es fundamental; por ello, la presidenta municipal Lupita Cuautle en coordinación con la el Sistema Estatal DIF (SEDIF) encabezaron la entrega de programas alimentarios correspondientes a la primera dotación del año.

La munícipe destacó que cuando los distintos órdenes de gobierno suman esfuerzos, es posible ampliar el alcance de los programas sociales y hacer llegar más apoyos a quienes más lo necesitan, asimismo reconoció el trabajo que encabeza Ceci Arellano al frente del Sistema Estatal DIF.

Resaltó que esta colaboración permite beneficiar a más familias de San Andrés Cholula con programas que contribuyen a mejorar su calidad de vida y brindan un respaldo a quienes atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad.

Mediante los programas 1000 días, Primera Infancia y Atención a personas en Situación de Vulnerabilidad, se entregaron apoyos a personas adultas mayores, personas con discapacidad, pacientes con cáncer, mujeres embarazadas, madres en periodo de lactancia y niñas y niños en sus primeros años de vida, se distribuyeron más de 5 mil 396 despensas a cerca de mil 400 familias beneficiarias.

Con estas acciones de colaboración con el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de San Andrés Cholula continúa impulsando políticas de asistencia social que sitúan a las personas en el centro de prioridades, fortaleciendo su alimentación, salud y bienestar.

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