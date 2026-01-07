Texmelucan realiza jornada gratuita de registros de nacimiento

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, a través de la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Registro Civil en coordinación con el Gobierno del Estado, llevó a cabo de manera gratuita la Jornada de Registros Mágicos “Por Amor a Puebla”.

Esta jornada se realizó en el Registro Civil de la Presidencia Municipal, donde se benefició a menores con registros de nacimiento sin costo, con la finalidad de facilitar el acceso a derechos básicos de la infancia.

El presidente municipal agradeció al gobierno del estado de Puebla por el apoyo para la realización de esta jornada, que permite garantizar el derecho a la identidad de la niñez texmeluquense.

