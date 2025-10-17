Taxistas de Tehuacán bloquean caseta en protesta contra apps de transporte

Un grupo de taxistas del municipio de Tehuacán bloqueó la caseta de cobro 76, ubicada sobre la autopista Cuacnopalan–Oaxaca, durante la tarde de este jueves, en protesta para exigir la salida de las aplicaciones de transporte, a las que acusan de representar una competencia desleal para el gremio.

La manifestación inició alrededor de las 14:00 horas, cuando unos 70 conductores cerraron los accesos de la autopista con sus unidades. Los inconformes señalaron que, pese a haber sostenido reuniones previas con autoridades estatales, no han recibido respuestas concretas, únicamente “largas” respecto a sus demandas.

Los taxistas explicaron que, tras la implementación de la Revista Vehicular, debieron invertir en el mantenimiento de sus unidades y cumplir con diversos pagos y trámites para operar legalmente; sin embargo, denunciaron que los conductores de plataformas digitales no enfrentan los mismos requisitos ni costos, lo que genera una competencia desigual.

Asimismo, mencionaron que la llegada de aplicaciones como DiDi ha afectado severamente al sector, ya que hasta el 70 % de sus clientes habría migrado a dichas plataformas, principalmente por las tarifas más bajas que ofrecen.

Los manifestantes exigieron al gobierno municipal y a la Secretaría de Movilidad y Transporte que se regulen las aplicaciones digitales o, en su defecto, se ordene su retiro definitivo de la ciudad, con el fin de proteger sus ingresos y garantizar condiciones justas de competencia.

Alrededor de las 18:00 horas, personal de Gobernación estatal acudió a la caseta para dialogar con los manifestantes, permitiendo la apertura parcial del paso. Sin embargo, los taxistas advirtieron que, si no obtienen una respuesta favorable, mantendrán los bloqueos en la vialidad.

Editor: César A. García

