Denuncian a presunto agresor sexual en escuela de Cuautlancingo

Padres de familia del Centro Educativo La Paz (CELAP), ubicado en el municipio de Cuautlancingo, solicitaron la intervención de las autoridades y mayor vigilancia durante los horarios de entrada y salida, luego de que un hombre realizó tocamientos lascivos frente a menores de edad, generando indignación entre los presentes.

De acuerdo con testigos, el sujeto —de complexión robusta, canoso y de tez morena— llegó a bordo de una camioneta con placas del estado de Puebla y se estacionó frente al plantel educativo. Minutos después, comenzó a hacerse tocamientos mientras observaba a los niños, lo que provocó la reacción inmediata de los padres, quienes lo confrontaron. Al ser increpado, el hombre respondió que “tenía necesidades”, lo que aumentó la molestia entre los presentes.

Los padres llamaron a las autoridades, pero el individuo huyó del lugar a bordo de su vehículo antes de que llegara alguna patrulla. Según los denunciantes, la policía nunca arribó al sitio, y el personal docente del colegio tampoco intervino, lo que generó mayor inconformidad.

Ante esta situación, los padres exigieron a las autoridades municipales de Cuautlancingo reforzar la seguridad en la zona escolar, pues temen que el agresor pueda reincidir en otras instituciones o atentar contra algún menor.

“Es el primer reporte que tenemos en la escuela, pero creemos que ya lo ha hecho en otros planteles. Pedimos mayor vigilancia porque tememos por la integridad de nuestros hijos”, expresó uno de los padres afectados.

#ReporteCiudadano 😠 Un padre de familia del CELAP plantel Uranga, en Cuautlancingo, denunció que un hombre que iba a bordo de una camioneta se masturbó cuando era la hora de entrada de los estudiantes. Al ser confrontado, huyó del lugar en el vehículo. pic.twitter.com/7JZHUwv79I — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) October 16, 2025

