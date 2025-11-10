¡Ojo! Suspenden clases presenciales en Puebla este lunes 10 de noviembre

La Secretaría de Educación Pública (SEP) del estado de Puebla informó que, debido a las bajas temperaturas provocadas por el Frente Frío número 13, este lunes 10 de noviembre se suspenderán las clases presenciales en 14 mil 789 planteles educativos públicos y privados de diversas regiones de la entidad.

Con el objetivo de salvaguardar la salud de 1 millón 864 mil 393 estudiantes, el servicio educativo se impartirá a distancia, con el apoyo de 99 mil 453 docentes que implementarán actividades académicas adecuadas a cada grado escolar.

La medida, tomada tras la recomendación de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, afectará a escuelas de todos los niveles localizadas en las regiones de la Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valles de Serdán y Atlixco, así como en la Mixteca y la zona Angelópolis.

#ÚLTIMAHORA 🚨❄️ El Gobierno del Estado a través informa que, debido a las bajas temperaturas que se registran por la llegada del Frente Frío número 13, este lunes 10 de noviembre se suspenderán las clases en 14 mil 789 escuelas públicas y privadas de todos los niveles… pic.twitter.com/vmuLmVX0o4 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 9, 2025

Algunos regresan a escuelas hasta el miércoles

El regreso a las aulas se realizará de manera escalonada. Las instituciones ubicadas en las sierras Norte y Nororiental reanudarán labores presenciales el miércoles 12 de noviembre. El resto de los planteles afectados reiniciará actividades el martes 11 de noviembre.

La dependencia estatal hizo un llamado a la comunidad educativa para mantenerse informada sobre las condiciones climáticas a través de los canales de comunicación oficiales.

Te recomendamos: