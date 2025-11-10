¡Ojo! Suspenden clases presenciales en Puebla este lunes 10 de noviembre

La Secretaría de Educación Pública (SEP) del estado de Puebla informó que, debido a las bajas temperaturas provocadas por el Frente Frío número 13, este lunes 10 de noviembre se suspenderán las clases presenciales en 14 mil 789 planteles educativos públicos y privados de diversas regiones de la entidad.
Con el objetivo de salvaguardar la salud de 1 millón 864 mil 393 estudiantes, el servicio educativo se impartirá a distancia, con el apoyo de 99 mil 453 docentes que implementarán actividades académicas adecuadas a cada grado escolar.
La medida, tomada tras la recomendación de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, afectará a escuelas de todos los niveles localizadas en las regiones de la Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valles de Serdán y Atlixco, así como en la Mixteca y la zona Angelópolis.
Algunos regresan a escuelas hasta el miércoles
El regreso a las aulas se realizará de manera escalonada. Las instituciones ubicadas en las sierras Norte y Nororiental reanudarán labores presenciales el miércoles 12 de noviembre. El resto de los planteles afectados reiniciará actividades el martes 11 de noviembre.
La dependencia estatal hizo un llamado a la comunidad educativa para mantenerse informada sobre las condiciones climáticas a través de los canales de comunicación oficiales.