Texmelucan ha instalado más de 4 mil 200 luminarias LED

Como parte de las acciones para mejorar la infraestructura urbana, fortalecer la seguridad ciudadana y promover el uso eficiente de la energía, el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, llevó a cabo la sustitución de luminarias LED en escuelas, parques, avenidas principales y calles de la cabecera municipal y las juntas auxiliares.

Durante el año 2025, la Secretaría de Servicios Públicos, a cargo de Sergio Castro Vargas, instaló mil 535 luminarias y faroles LED en escuelas, parques y zonas de atención prioritaria del programa Senderos Seguros, mejorando la iluminación y brindando espacios más seguros para la ciudadanía.

En lo que va del 2026, se han colocado 2 mil 690 luminarias LED en vialidades estratégicas y calles principales del municipio, incluyendo Avenida Libertad, Bulevar Xicoténcatl, Corredor Industrial y Avenida Quetzalcóatl, entre otras, contribuyendo a una mayor visibilidad y una reducción significativa en el consumo de energía.

En total, el Gobierno Municipal ha sustituido e instalado 4 mil 225 luminarias LED, disminuyendo costos de mantenimiento, así como el impacto ambiental, fortaleciendo la seguridad, favoreciendo la movilidad y mejorando la calidad de vida de las familias.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal que preside Juan Manuel Alonso reafirma su compromiso de construir un Texmelucan más seguro, eficiente y con infraestructura sustentable.

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