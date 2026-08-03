Mujer pierde la vida tras caer en “Espinazo del Diablo”, en la Malinche

La tarde de este domingo, alrededor de las 13:30 horas, se reportó el fallecimiento de una mujer en la zona conocida como la cresta del Espinazo del Diablo, casi en la cima del Parque Nacional La Malinche, situación que generó una fuerte movilización de elementos de Protección Civil estatal y del vecino estado de Tlaxcala.

Los primeros reportes de personas que se encontraban con la hoy occisa señalan que la víctima habría perdido el equilibrio y cayó, golpeándose en la parte de la nuca.

De inmediato hicieron el llamado a los números de emergencia; sin embargo, tras el arribo de los primeros respondientes, la mujer ya no contaba con signos vitales.

De forma preliminar se sabe que la occisa habría llegado al parque como parte de una excursión para realizar montañismo, procedente del estado de Veracruz, ya que en el mismo autobús viajaban personas de diferentes puntos, entre ellos Córdoba.

Al lugar llegaron, después de las 18:00 horas, personal del Instituto de Ciencias Forenses para realizar las diligencias correspondientes, mientras equipos de rescate de alta montaña realizan labores para descender el cuerpo de la zona. Hasta el momento se desconocen más datos de la víctima.

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