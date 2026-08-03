Juan Manuel Alonso inaugura pavimentación en San Baltazar Temaxcalac

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, a través de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, inauguró la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Puebla, en la junta auxiliar de San Baltazar Temaxcalac, una obra que mejora la movilidad, fortalece la seguridad vial y contribuye al desarrollo urbano de la comunidad.

El Presidente Municipal Juan Manuel Alonso Ramírez señaló que la obra es resultado del compromiso de mejorar la infraestructura urbana y destacó que se trata de una intervención integral que incluye drenaje sanitario, concreto hidráulico, banquetas, árboles e iluminación, además de reconocer a la empresa Rassini y a la ruta de transporte público 3 por su contribución al proyecto.

El Regidor de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Carlos Llohol Reyes Mota, subrayó que la intervención dignifica una vialidad que conecta a Temaxcalac y Atoyatenco, beneficiando a más de 20 mil habitantes con una superficie de más de 3 mil 424 metros cuadrados.

El presidente auxiliar de San Baltazar Temaxcalac, Francisco Moreno Nieves, reconoció al alcalde Juan Manuel Alonso Ramírez por impulsar una obra necesaria ante las condiciones deplorables de la vialidad, y agradeció a la empresa Rassini y a la ruta 3 por sumarse al proyecto de drenaje sanitario. En el mismo sentido, el superintendente de Recursos Humanos y Seguridad de Rassini Frenos, Julio Espinoza Jiménez, destacó el trabajo coordinado entre el sector público y la iniciativa privada para fortalecer el crecimiento y la conectividad del municipio.

El evento contó con la presencia de la Síndica Municipal, Regidoras, Regidores, secretarios y funcionarios municipales.

Con acciones como esta, el Presidente Municipal Juan Manuel Alonso, refrenda su compromiso de continuar impulsando obras de infraestructura que transformen las juntas auxiliares, mejoren la calidad de vida de las familias y consoliden un Texmelucan con mejores vialidades, mayor desarrollo urbano y bienestar.

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