Propone reformas para evitar revictimización de menores por violencia sexual

Para garantizar el interés superior de la niñez y evitar la revictimización de menores durante los procesos de investigación por violencia sexual y familiar, el diputado Pável Gaspar Ramírez presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla; de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla y de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla.

La propuesta tiene la finalidad reforzar la actuación del Ministerio Público ante una denuncia por posibles delitos sexuales cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes, estableciendo que debe proveer de manera inmediata los ajustes razonables que se requieran en observancia del principio de interés superior de las niñas, niños y adolescentes, e investigar con perspectiva de infancia, lo que implica iniciar una carpeta de investigación, sin demora, en la que se tome en cuenta la edad, la madurez y el desarrollo de la posible víctima.

A través de la propuesta se indica que las autoridades deberán recabar las pruebas inmediatamente y por una sola vez, con el propósito que los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos de violencia sexual y familiar, eviten la revictimización y no revivan en repetidas ocasiones los daños físicos y psicológicos que sufrieron.

También, se deberá brindar atención médica y psicológica inmediata a los infantes, a cargo de personal profesional específicamente capacitado en la atención a víctimas de este tipo de delitos y con perspectiva de niñez, con el objeto de preservar su salud física y mental.

Asimismo, contempla que todas y todos los jueces, en el ámbito de su competencia, deberán garantizar que los niños, niñas y/o adolescentes no sufran durante su estadía en los recintos judiciales y pasen el tiempo previo a su audiencia en una estancia acondicionada para ellos.

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