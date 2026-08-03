Sheinbaum inicia construcción de hospital IMSS en Oaxaca

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó en San Lorenzo Cacaotepec, Oaxaca, el inicio de obra del Hospital General Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Oaxaca, que contará con 530 camas, 57 especialidades médicas y equipamiento de última generación. La mandataria anunció también la construcción de un nuevo hospital del IMSS Bienestar, lo que dará origen a la Ciudad Salud “Ñuu tata” y consolidará el Servicio Universal de Salud como parte del rescate de la salud pública como derecho del pueblo de México.

“Estamos al rescate de la salud pública, porque es un derecho del pueblo de México. Solo en nuestro sexenio vamos a construir 9 mil camas, solo en hospitales”, afirmó Sheinbaum. La presidenta detalló que en el complejo sanitario confluyen tres instituciones: un hospital del ISSSTE de primer nivel, el hospital del IMSS en construcción y el nuevo hospital del IMSS Bienestar, que fortalecerá al Hospital Valdivieso en la capital oaxaqueña.

La mandataria explicó que la Ciudad Salud “Ñuu tata” es el modelo que el gobierno federal busca replicar en todo el país con un Servicio Universal de Salud, donde las personas puedan ser atendidas en el IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar sin importar su derechohabiencia. Informó que el registro para la credencialización de este modelo ya inició con 2 millones de adultos mayores inscritos.

Detalles del nuevo hospital

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, detalló que el Hospital General Regional de Oaxaca atenderá con 2 mil 826 trabajadores a más de un millón de oaxaqueños, con 530 nuevas camas (260 censables y 270 no censables), 53 consultorios y 57 especialidades, varias de ellas disponibles por primera vez en el IMSS Oaxaca, como Biología Molecular, Medicina Nuclear, Oncología Quirúrgica y Neurocirugía.

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, informó que el nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad de esa institución lleva un avance del 62 por ciento, con una inversión de 3 mil 500 millones de pesos. Contará con 508 camas, helipuerto, 43 consultorios, 11 quirófanos, 36 especialidades y equipamiento de última generación, incluyendo acelerador lineal, resonancia magnética de 3 teslas, tomógrafo de 128 cortes y área de medicina nuclear.

Obras hidráulicas en Oaxaca

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que la inversión en obras hidráulicas en el estado supera los 14 mil millones de pesos. A partir de septiembre iniciarán los trabajos para ampliar y modernizar la planta de tratamiento en Huajuapan de León, duplicando su capacidad para devolver agua limpia al río Mixteco. En Juchitán se rehabilitará una planta fuera de operación desde 2014 para sanear el río Los Perros, y se construirán 22 kilómetros de colectores, se rehabilitarán bordos de protección y se edificará la presa de la Mujer Solteca.

Con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, al momento se ha invertido 2 mil 550 millones de pesos en más de mil 900 obras, y este año se realizarán 2 mil intervenciones adicionales.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, agradeció el inicio de esta obra, que calificó como un acto de justicia que salda una deuda con los oaxaqueños al garantizar su derecho a la salud.

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