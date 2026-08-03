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lunes, agosto 3, 2026
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“Confirmamos nuestra convicción y alianza para avanzar”: Nacho Mier

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Redaccion Oronoticias
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Ambos líderes difunden fotografía abrazados.

El senador Ignacio Mier Velazco y el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, refrendaron este domingo su alianza para avanzar en el bienestar y prosperidad de las familias que habitan la entidad.

Mier Velazco dio a conocer en redes sociales que se reunió esta mañana con el mandatario poblano y “platicamos del pasado, presente y futuro de nuestra potente entidad”.

Reveló que en el encuentro “confirmamos nuestra convicción y alianza para avanzar cada día más en el bienestar y prosperidad de las familias poblanas”.

El coordinador parlamentario de Morena en el Senado enfatizó que estás tareas se realizan mejor si están unidos por Puebla.

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