Morena ofrece disculpa por comentarios discriminatorios de diputadas

La dirigencia de Morena en Puebla, a través de su vocero Agustín Guerrero Castillo, ofreció una disculpa pública dirigida a las personas adultas mayores, tras la polémica desatada por los comentarios discriminatorios de las diputadas locales Nayeli Salvatori Bojalil y Graciela Palomares Ramírez.

Luego de la indignación generada en redes sociales por las expresiones vertidas en el podcast “Descasadas”, el vocero partidista emitió un mensaje en video para deslindar al partido de lo dicho por sus legisladoras.

Guerrero Castillo enfatizó que las opiniones de ambas representantes populares no reflejan los valores ni la plataforma política con la que se conduce el partido en la entidad.

“Ofrecemos una disculpa a los adultos mayores de 60 años que se sientan agraviados. Lo expresado por las legisladoras de Morena es a título personal y no corresponde con los principios y valores de nuestro movimiento“, manifestó.

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Ofrecemos una disculpa a los adultos mayores de 60 años que se sientan agraviados.

Lo expresado por las legisladoras de #Morena es a titulo personal y no corresponde con los principios y valores de nuestro movimiento. pic.twitter.com/SqF1HI0Wpw — Agustin Guerrero (@agustingc2012) August 2, 2026

Subrayó que las personas de la tercera edad representan un pilar tanto para el movimiento político como para la sociedad mexicana, por lo que lamentó las expresiones emitidas por las diputadas del Congreso del Estado.

Durante su participación en el podcast “Descasadas” Nay Salvatori y Grace Palomares hablaron sobre el aspecto físico y el proceso de envejecimiento de los hombres maduros, señalando que tienen “olor a viejito”, “panza caída” y criticando sus arrugas.

En la charla, las participantes afirmaron que la piel a esa edad adquiere un aroma particular, asegurando que “huelen a baúl” porque “ya se están pudriendo”.

Editor: Renato León

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