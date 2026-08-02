“Huelen a baúl”; se burlan Nay Salvatori y Grace Palomares de hombres maduros

Las diputadas locales de Morena, Nayeli Salvatori Bojalil y Graciela Palomares Ramírez, se colocaron en el centro de la polémica en redes sociales luego de difundirse fragmentos de un podcast en el que lanzaron comentarios burlones hacia hombres maduros.

Durante su participación en un podcast “Descasadas” las legisladoras del Congreso del Estado hablaron sobre el aspecto físico y el proceso de envejecimiento de los hombres maduros, señalando que tienen “olor a viejito”, “panza caída” y criticando sus arrugas.

En la charla, las participantes afirmaron que la piel a esa edad adquiere un aroma particular, asegurando que “huelen a baúl”. La polémica se intensificó cuando la diputada Grace Palomares remató la burla al aseverar que dicho olor se debe a que “ya se están pudriendo”.

Tal vez te interese: Aumentan 5.3% las víctimas de violencia de género en Puebla

Las declaraciones desataron una fuerte ola de señalamientos en redes sociales, donde internautas condenaron la postura de las representantes populares y cuestionaron la doble moral en el discurso de género.

Usuarios cuestionaron si este tipo de expresiones incurren en violencia o discriminación, equiparando el impacto que habría tenido la conversación si los comentarios despectivos se hubieran dirigido hacia mujeres maduras.

También recriminaron la falta de empatía hacia dicho sector de la población y recordaron que las personas de la tercera edad representan uno de los bastiones electorales más sólidos para Morena, movimiento que las llevó a ganar sus respectivas diputaciones en la actual Legislatura.

Hasta el momento, ni Salvatori Bojalil ni Palomares Ramírez han emitido alguna postura respecto a la controversia.

Editor: Renato León

Te recomendamos: