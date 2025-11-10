Angélica Alvarado presenta su Primer Informe Legislativo con 34 iniciativas 

Al presentar su Primer Informe de Actividades Legislativas, la diputada local por el distrito 08 con cabecera en Huejotzingo, Angélica Patricia Alvarado Juárez, mencionó que cada iniciativa que presentó tuvo rostro, historia y propósito.

“No hay proyecto que no haya surgido del diálogo con la gente, con los municipios, con los jóvenes, con las mujeres y con el campo poblano. Seguiré legislando con visión humana, con sensibilidad social y con la certeza de que el cambio verdadero se construye desde las leyes, pero se consolida con la participación ciudadana”.

La también presidenta de la Comisión de Turismo del Poder Legislativo consideró que el desarrollo de las comunidades requiere trabajo conjunto y voluntad política y este año demostró que cuando los distintos niveles de gobierno suman esfuerzos, los resultados llegan a la gente.

Ante habitantes de los diversos municipios que conforman su distrito, así como empresarios del sector turístico y de servicios, Alvarado Juárez indicó que en su primer año en el Congreso del Estado presentó 34 proyectos legislativos, de los cuales 11 fueron aprobados, resultado del trabajo constante y del diálogo con las y los ciudadanos.

En ese sentido, dijo que el turismo fue el eje central de su gestión al impulsar acciones para modernizar el marco legal del turismo, fortalecer la vinculación con comunidades y productores locales, así como promover un turismo comunitario, inclusivo y sustentable.

Tras reiterar que su compromiso es seguir legislando con visión humana, sensibilidad social y resultados para Puebla, la diputada detalló que gestionó más de 2 mil atenciones ciudadanas, la ejecución de 12 obras comunitarias, la entrega de sillas de ruedas y apoyos económicos directos a más de 100 personas.

Por su parte, el secretario general del Congreso del Estado, Julio Leopoldo de Lara Valera -en representación del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo, Pavel Gaspar Ramírez-, señaló que lo más importante de un informe son los datos duros, pero detrás hay toda una labor que si no está enlazada a la dinámica social, no tiene impacto positivo.

“El proceso legislativo tiene su ritmo, pero la trascendencia es que refleja el sentir de la comunidad; lo que ustedes dialogan de manera permanente y sostenida con su diputada Angélica Alvarado se refleja en la ley y en la propia adecuación de la misma, por eso es importante escuchar todo el trabajo que ha realizado nuestra legisladora en este distrito”.

En representación del gobernador Alejandro Armenta, asistió la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo, quien reconoció el trabajo legislativo y de vinculación que impulsa la diputada Angélica Patricia Alvarado Juárez en favor del sector turístico poblano.

