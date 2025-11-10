Concluye congreso de Tecnologías de la Información para seguridad en Puebla

En un ambiente de participación e intercambio de conocimientos, concluyó el “5o Congreso Internacional de Tecnologías de la Información Aplicadas a la Seguridad”, un espacio que se consolidó como un punto de encuentro, análisis, reflexión y colaboración, en San Andrés Cholula.

Con la intervención de autoridades, especialistas, académicos, empresarios y representantes de instituciones de seguridad pública del país y sus municipios, durante dos días se desarrollaron 12 ponencias magistrales sobre tecnologías de la información, inteligencia artificial, analítica de datos y comunicaciones, para construir entornos más conectados y más humanos.

A nombre del secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, vicealmirante Francisco Sánchez González, el coordinador general del C5i, capitán Ervin Sibaja Cruz, reconoció el aporte de autoridades de Veracruz, Morelos, Zacatecas, Tamaulipas, Estado de México, Tlaxcala, Guanajuato, Colima, Tabasco, Nuevo León y Quintana Roo, así como a las instituciones privadas y directivos de los diferentes municipios del país, que hicieron posible este encuentro.

Reiteró que en la Secretaría de Seguridad Pública se mantiene el compromiso de impulsar la modernización de los sistemas de videovigilancia, análisis de datos, inteligencia operativa y respuesta ciudadana con una visión humana y ética en el uso de la tecnología.

Desde el Gobierno del Estado de Puebla, que encabeza Alejandro Armenta, se llevan a cabo acciones y proyectos que fortalecen alianzas, nuevas rutas de colaboración e innovación tecnológica al servicio de la seguridad y del bienestar social.

