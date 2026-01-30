Denuncias al 089 evitaron 4 mil 599 casos de extorsión

Con trabajo permanente entre instituciones de seguridad y procuración de justicia, en Puebla se continúa el fortalecimiento de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, a fin de brindar apoyo integral y acompañamiento a las víctimas.

Durante una mesa de trabajo virtual encabezada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó sobre el reforzamiento de los esquemas de coordinación interinstitucional, así como las acciones de inteligencia e investigación para inhibir la extorsión en sus distintas modalidades.

En este contexto, el número de denuncia anónima 089 recibió y canalizó de manera oportuna 5 mil 259 llamadas ciudadanas; de ese total, en 4 mil 599 casos se evitó la consumación del delito, lo que permitió proteger el patrimonio de la ciudadanía y evitar la entrega de aproximadamente 14 millones de pesos.

A lo anterior, se suma la difusión permanente de campañas como “Si contestas, ponte alerta” y “Alto a la extorsión”, orientadas a informar a la población, fortalecer la cultura de la denuncia y brindar herramientas que permitan identificar y prevenir conductas relacionadas con este delito.

El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, refrenda su compromiso de trabajar de manera conjunta con el Gobierno de México para consolidar entornos de paz y proteger a la ciudadanía frente a los delitos que afectan su bienestar.

