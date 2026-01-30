Titular de la CDH Puebla rinde informe ante Comisión del Congreso

Al comparecer ante las y los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, en el marco del primer año de gestión, la titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Rosa Isela Sánchez Soya, destacó la recepción de nueve mil nueve solicitudes iniciales, de las cuales solo ocho mil 563 se configuraron como quejas.

Explicó que, de las ocho mil 563 quejas turnadas a las visitadurías generales, se concluyeron seis mil 691, equivalentes al 78 por ciento y se tienen en trámite mil 832, que representan un 22 por ciento.

Como parte de las acciones de la Comisión, se emitieron 18 recomendaciones, 589 medidas cautelares y, en acompañamiento a las víctimas, se brindaron 272 servicios de atención psicológica y médica.

Al hacer uso de la palabra, la diputada representante del Partido Revolucionario Institucional, Delfina Pozos Vergara, preguntó la razón por la que no promovió una acción de inconstitucionalidad ante la reforma para reconocer el delito de ciberasedio y cuántos de estos procesos se han interpuesto desde su designación, las acciones concretas para garantizar la procuración de justicia con perspectiva intercultural, así como la atención a las agresiones contra periodistas.

En representación del Partido Fuerza por México, el diputado Elpidio Díaz Escobar cuestionó a la titular de la CDH sobre las acciones para atender las quejas por presuntas violaciones de derechos humanos y el trabajo que realiza para garantizar la promoción y protección de éstos, las medidas implementadas para el reconocimiento de las personas adultas mayores como sujetos de derecho, así como la atención de quejas relacionadas con la interrupción del servicio de agua.

El diputado Elías Lozada Ortega, a nombre del Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza, cuestionó a la funcionaria sobre cómo ha fortalecido la Comisión la protección de los derechos colectivos, culturales y lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas, su participación en procesos de consulta y toma de decisiones; además, pidió que detallara cuáles han sido los principales obstáculos para que se cumplan las recomendaciones emitidas y las acciones para garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes.

La diputada Luana Armida Amador Vallejo, a nombre del Partido Acción Nacional, solicitó información sobre las acciones emprendidas para proteger a periodistas y comunicadores, los casos en donde se detectaron indicios de tratos inhumanos en centros penitenciarios y el papel de la Comisión frente a la omisión de autoridades investigadoras, particularmente en casos de violencia contra las mujeres.

Por su parte, la diputada Angélica Patricia Alvarado Juárez, del Partido del Trabajo, preguntó cuáles han sido las acciones concretas para la protección de los derechos de mujeres, niñas y adolescentes, las medidas para la prevención, atención y erradicación de la violencia, así como de la trata de personas.

A nombre del Partido Verde Ecologista de México, la diputada Kathya Sánchez Rodríguez cuestionó sobre las acciones para investigar señalamientos de abusos de ministeriales y garantizar la protección de los derechos de las personas afectadas, la actuación de la Comisión ante presuntas violaciones a derechos humanos y la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes, así como las principales medidas implementadas en materia de supervisión de centros penitenciarios.

Finalmente, el diputado Roberto Zataráin Leal, del Grupo Legislativo del Partido Morena, planteó temas relacionados sobre los incidentes en el hospital psiquiátrico El Batán, cómo ha contribuido la Comisión para prevenir y atender la discriminación a personas que viven con VIH, así como el acompañamiento a familias de personas desparecidas.

