EXPO ANAM 2025 cierra con derrama de 70 mil millones en Puebla

Con cerca de 70 citas de negocio en EXPO ANAM 2025, se abrirán nuevas oportunidades de mercado para las micro, pequeñas y medianas empresas poblanas. De esta manera, el Gobierno del Estado de Puebla reafirmó su compromiso con la construcción de la paz y con brindar certeza para el desarrollo económico.

Durante la jornada, el gobernador Alejandro Armenta realizó un recorrido por la expo y visitó el stand Puebla Cinco de Mayo, donde reconoció el talento y la calidad de los 41 expositores poblanos que presentaron alimentos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, productos de higiene personal, artículos para mascotas, cerámica, insumos de limpieza y soluciones de seguridad.

Durante el cierre del evento, a nombre del mandatario estatal, el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, señaló que el encuentro confirmó a Puebla como sede estratégica del comercio mayorista y motor de la economía regional. El funcionario informó que el evento generó una derrama estimada superior a los 70 mil millones de pesos, resultado de las negociaciones entre productores, mayoristas y prestadores de servicios.

Gabriel Chedraui destacó que este foro se consolidó como un espacio de innovación y generación de empleos, en el que el Gobierno del Estado trabajó con visión de futuro, siempre Por Amor a Puebla y con el propósito de Pensar en Grande.

“La participación de productores locales refleja el esfuerzo de las familias poblanas, que han elevado la competitividad de sus productos y fortalecido las cadenas de valor”, puntualizó el funcionario.

Finalmente, el secretario reiteró que la EXPO ANAM 2025 proyectó a Puebla como un estado confiable para la inversión y la cooperación, además de posicionar la Marca Puebla Cinco de Mayo en el mercado nacional. Con este cierre exitoso, la entidad ratificó su liderazgo en el sector abarrotero y su capacidad de generar un entorno económico incluyente, sostenible y con certeza para todas y todos.

