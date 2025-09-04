SSP reconoce a Policía Turística de Puebla en su 11 aniversario

Para conmemorar el 11 aniversario de la creación de la Policía Estatal Turística, el Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), realizó una ceremonia para reconocer la labor de las y los elementos de esta corporación.

Durante este evento, altos mandos y mandos medios de la SSP entregaron reconocimientos a 31 policías turísticos, en honor a su destacada trayectoria, profesionalismo y desempeño sobresaliente en el cumplimiento de sus funciones.

Asimismo, se destacó que durante 2025, la Policía Turística ha brindado atención a 564 mil 690 personas que visitaron la capital de Puebla, Pueblos Mágicos y municipios con vocación turística. Durante este mismo periodo, esta unidad especializada ha realizado la detención de 210 personas por distintos delitos y faltas administrativas.

Cabe recordar que la Policía Estatal Turística fue creada el 4 de septiembre de 2014, con el objetivo de preservar el orden y la paz social, así como brindar atención a las familias poblanas, visitantes nacionales y extranjeros.

El Gobierno del Estado de Puebla refrenda el compromiso institucional de impulsar la capacitación, el fortalecimiento operativo y el reconocimiento de quienes, con su trabajo, contribuyen a que el turismo siga siendo motor de desarrollo.

