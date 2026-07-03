TikTok evita juicio en EU tras acuerdo con adolescente

La apliación TikTok alcanzó un acuerdo confidencial con un adolescente de 15 años en Estados Unidos, evitando así enfrentar un juicio considerado clave para determinar la responsabilidad de las plataformas digitales en los efectos que las redes sociales pueden tener sobre la salud mental de los menores de edad.

El joven, identificado únicamente por las iniciales RKC y residente de Florida, demandó a TikTok, Meta, Snapchat y YouTube al asegurar que el diseño de estas plataformas favorece el uso excesivo y contribuye al desarrollo de conductas activas entre niños y adolescentes.

El despacho Morgan & Morgan, representante del adolescente, confirmó que se logró un acuerdo de principio con TikTok, aunque no dio a conocer los términos económicos ni las condiciones pactadas. Días antes, YouTube también resolvió su participación mediante un convenio similar.

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Con estos acuerdos, Meta y Snapchat permanecen como las únicas empresas demandadas en un juicio que está previsto para iniciar a finales de julio en Los Ángeles. El caso es seguido de cerca por especialistas, ya que podría influir en miles de demandas similares presentadas en Estados Unidos.

Los abogados del menor sostienen que funciones como la reproducción automática, el desplazamiento infinito y los algoritmos de recomendación fueron diseñados para mantener a los usuarios conectados durante más tiempo, priorizando el crecimiento de las plataformas por encima del bienestar de los jóvenes.

Editor: Arturo Medina

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