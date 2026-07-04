Retiran lodo y basura del Puente de Ovando tras lluvias

Como parte de las acciones preventivas ante las continuas lluvias registradas en la capital, personal del Organismo Operador del Servicio de Limpia realizó una jornada de limpieza integral en el Puente de Ovando, donde retiró residuos sólidos, lodo y material vegetal acumulados por el arrastre del agua.

Estas labores permitieron mejorar las condiciones de este emblemático punto del Centro Histórico, favoreciendo el libre flujo del agua, reduciendo riesgos por la acumulación de desechos y contribuyendo a la conservación de la imagen urbana y del patrimonio histórico de la ciudad.

Por instrucciones del presidente municipal, Pepe Chedraui, el Gobierno de la Ciudad mantiene acciones permanentes de limpieza y conservación en diversos puntos estratégicos de la capital, especialmente durante la temporada de lluvias, con el propósito de prevenir afectaciones, proteger la infraestructura urbana y brindar espacios seguros para la ciudadanía.

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