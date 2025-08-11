Prevén lluvias y tormentas eléctricas este lunes en Puebla

El Ayuntamiento de Puebla dio a conocer las condiciones climáticas previstas para este lunes, caracterizadas por un cielo parcialmente nublado y la alta probabilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica hacia las 19:00 horas.

Según los modelos meteorológicos, se estiman acumulaciones de lluvia entre 0 y 5 mm, mientras que las temperaturas oscilarán entre los 17°C y 25°C. Las autoridades recomiendan tomar precauciones ante posibles cambios bruscos en el clima.

El Comité Tláloc advirtió que los fenómenos hidrometeorológicos pueden variar rápidamente, por lo que la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano mantiene un monitoreo constante a través de canales oficiales para brindar información oportuna y prevenir riesgos.

Además, se informó que el Índice UV alcanzará niveles extremos, por lo que se sugiere el uso de bloqueador solar, ropa protectora y evitar la exposición prolongada al sol.

La calidad del aire se reporta como buena, sin afectaciones a la salud, mientras que el semáforo volcánico permanece en Amarillo Fase 2, lo que exige atención a las indicaciones de las autoridades. El llamado a la ciudadanía es mantenerse informada únicamente por fuentes institucionales.

