Marilyn Manson reúne a 200 mil personas en San Luis Potosí

Marilyn Manson reunió a más de 200 mil personas en la Feria Nacional Potosina (FENAPO) 2025 en San Luis Potosí, a pesar de que grupos conservadores y religiosos habían recolectado más de 6 mil firmas para cancelar su presentación por considerarla inapropiada para un evento familiar.

El concierto gratuito, celebrado el 10 de agosto en el Teatro del Pueblo, fue uno de los más concurridos y polémicos de la feria, con seguidores que acamparon días antes para asegurar su lugar.

Fanáticos locales y de diversas partes de México llegaron para presenciar el espectáculo, parte de la gira “One Assassination Under God Tour”. A las nueve de la noche, envuelto en luces de colores y humo, Manson apareció e hizo vibrar al auditorio con temas como “Nod if you Understand”, “Disposable Teens”, “Angel with the Scabbed Wings”, “Tourniquet”, “Meet Me in Purgatory” y “This Is the New Shit”.

Así sonó "Sweet Dreams" en el concierto de Marilyn Manson en @FenapoOficial de San Luis Potosí qué reunió según cifras de Protección Civil a 203 mil asistentes pic.twitter.com/kFFlkhX3dB — Me Hace Ruido (@mehaceruido) August 11, 2025

La oposición a la presencia de Manson estuvo encabezada por la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) y colectivos religiosos, quienes argumentaron que el estilo y contenido del artista estadounidense, conocido por su imagen provocadora y su música de metal industrial, no promovían “valores adecuados” para la audiencia de la feria.

Además, el arzobispo local expresó su rechazo, calificando la participación de Manson como incompatible con el espíritu religioso de la FENAPO.

Pese a la presión social y protestas que incluyeron manifestaciones y pancartas con mensajes como “No te queremos Manson” y “Queremos educación, no espectáculos violentos”, el gobierno estatal y la organización de la feria mantuvieron la programación original, defendiendo la pluralidad, la libertad artística y la laicidad del estado.

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona reafirmó que el concierto seguiría adelante y destacó que en San Luis Potosí cada persona decide a qué evento asistir.

La presentación del polémico cantante no solo fue un éxito en audiencia, también generó un fenómeno en redes sociales, tornándose tendencia y desatando un torrente de memes y debates.

