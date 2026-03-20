Muere Chuck Norris, ícono del cine de acción y artes marciales

El legendario actor y artista marcial Chuck Norris falleció la mañana del jueves en Hawái, Estados Unidos, tras una emergencia médica, informó su familia a través de redes sociales. La noticia fue dada a conocer por el portal TMZ.

En un comunicado, sus familiares señalaron que murió rodeado de sus seres queridos y en paz. También pidieron respeto a su privacidad, al indicar que las circunstancias de su fallecimiento se mantendrán en el ámbito familiar.

De acuerdo con los primeros reportes, el deceso fue repentino, ya que el actor se mantenía activo días antes. Incluso, una fuente citada señaló que había estado ejercitándose y se encontraba de buen ánimo recientemente.

Chuck Norris fue una de las figuras más reconocidas del cine de acción en los años ochenta, con películas como The Delta Force y Missing in Action, además de protagonizar la serie televisiva Walker, Texas Ranger en los noventa.

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También compartió pantalla con Bruce Lee en la cinta The Way of the Dragon, tras haber entrenado juntos en la década de 1960, consolidando una relación cercana dentro del mundo de las artes marciales.

Durante su amplia carrera, obtuvo cinturones negros en distintas artes marciales, recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 1989; además, fue nombrado Texas Ranger honorario en 2010.

Carlos Ray Norris nació el 10 de marzo de 1940 en Ryan, Oklahoma. Sirvió en la Fuerza Aérea de Estados Unidos entre 1958 y 1962. A lo largo de su trayectoria, se consolidó como un ícono de la cultura popular.

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