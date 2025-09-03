Dwayne Johnson aspira al Oscar con “The Smashing Machine”

Dwayne “The Rock” Johnson, famoso por sus superproducciones de acción y comedias, ya despierta interés de la academia y sugiere una posible nominación al Oscar gracias a la llamativa transformación que presenta en el nuevo filme de Benny Safdie, “The Smashing Machine”, presentado en Venecia.

El Festival Internacional de Cine de Venecia ha impulsado a ganadores recientes del Oscar al mejor actor, como Brendan Fraser con “The Whale” y Adrien Brody con “The Brutalist”. De la misma manera que ambas películas, A24 estrenará dicho filme.

Alberto Barbera, director artístico de cine de Venecia, describió la actuación como “absolutamente asombrosa” y adelantó que tanto Johnson como Emily Blunt podrían formar parte de los nominados el próximo año. Que estas palabras procedieran de la máxima autoridad del festival elevó de inmediato las expectativas.

El actor de 53 años no pudo contener las lágrimas tras la proyección de la película.El público se puso de pie y aplaudió por más de 15 minutos, desatando una de las reacciones más emotivas del festival.

La película sigue a Mark Kerr en su etapa como campeón de peso pesado de la UFC, mientras enfrenta una adicción a analgésicos y opioides que derivó en dos sobredosis. El film contrasta sus victorias dentro de la jaula con los momentos de fragilidad con su expesposa, Dawn Staples.

Johnson confesó haber encontrado un reflejo propio en el guion: “Sé lo que es ver a una mujer renunciar a sus sueños por acompañar a un hombre obsesionado con la lucha. Eso me llegó al corazón”.

“The Smashing Machine” compite junto a “Frankenstein”, “Bugonia”, “The Voice of Hind Rajab”, “La Grazia” y “No Other Choice” por los premios a Mejor actor y a Mejor director. Los ganadores se darán a conocer el 6 de septiembre.





