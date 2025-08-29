Bruce Willis deja el hogar familiar por avance de su enfermedad

La esposa de Bruce Willis, Emma Heming Willis, tomó la decisión de trasladar al actor fuera del hogar familiar como consecuencia del avance de su enfermedad.

Willis, de 70 años, fue diagnosticado en febrero de 2023 con demencia frontotemporal (DFT), un trastorno degenerativo que afecta el comportamiento y el lenguaje.

Emma, de 47 años, señaló que Bruce quería proteger la rutina y el bienestar de sus hijas, por ello, la decisión de que vivieran en un hogar adaptado a ellas y no a las necesidades del actor.

Actualmente, vive en una casa de una sola planta, la cual cuenta con un equipo de cuidados a tiempo completo, debido a que sus necesidades han aumentado con el tiempo.

La esposa calificó esta decisión como “la más difícil” de su vida, y se asegura de que sus hijas desayunen y cenen con su padre regularmente y que visiten su nuevo hogar con frecuencia.

Añadió que, aunque Bruce está perdiendo la capacidad de comunicarse, mantiene buena movilidad y salud general. La familia ha aprendido a comunicarse de manera diferente con él.

La familia, incluyendo a sus hijas y su exesposa Demi Moore, calificó la demencia frontotemporal como una “enfermedad cruel” sin cura.

