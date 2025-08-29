Anne Hathaway cae de escaleras en grabación de El diablo viste a la moda 2

El pasado miércoles 27 de agosto, la actriz ganadora del Óscar fue captada en las calles de Manhattan mientras rodaba la tan esperada secuela de El diablo viste a la moda. Instantes después de que se gritara “¡acción!”, Anne Hathaway resbaló por las escaleras mientras llevaba gafas de sol, un bolso de cuero al hombro y un medio bagel con queso en la mano.

Al descender unos escalones, uno de los tacones de sus sandalias negras adornadas con tachuelas se rompió, haciéndola perder el equilibrio y desplomarse al suelo.

Aunque el video no aclara si la caída estaba ensayada, medios como People informaron que Hathaway tranquilizó al equipo con un “¡Estoy bien!”. Mientras se reincorporaba, mantuvo una charla bromista con la producción para demostrar que todo estaba bajo control.

En la próxima entrega, Anne Hathaway volverá a meterse en la piel de Andy Sachs, ahora con un enfoque más evolucionado del personaje. A su lado regresan Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci, mientras que Kenneth Branagh se incorpora al reparto. La película tiene su estreno previsto para el 1 de mayo de 2026.

Además, se espera que esta secuela profundice en cómo Andy Sachs equilibra su carrera y su vida personal en un escenario de moda cada vez más digital. El rodaje transcurre entre locaciones emblemáticas de Nueva York y París, y el equipo creativo original de la primera cinta retoma su labor para mantener la esencia que convirtió al filme en un fenómeno cultural.

Te recomendamos: