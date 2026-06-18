Pável Gaspar recorre Zacapala y Cuayuca para verificar Obra Comunitaria

El diputado Pável Gaspar Ramírez realizó un recorrido por los municipios de Zacapala y Cuayuca de Andrade para corroborar las acciones del Programa de Obra Comunitaria en la Mixteca poblana.

En la comunidad de San Mateo Mimiapan, perteneciente al Municipio de Zacapala, el legislador fue testigo de la conclusión de la obra del cercado de protección del destino ecoturístico y de la zona paleontológica, donde subrayó que la salvaguarda y promoción de este sitio representa una gran oportunidad para impulsar el turismo, conservar el patrimonio natural y detonar el desarrollo económico de la región.

Gaspar Ramírez reconoció el esfuerzo conjunto de las autoridades locales y la población para concretar esta obra, que permite la preservación de fósiles de coníferas con una antigüedad estimada de 150 millones de años, los cuales se han consolidado como un atractivo de relevancia estatal y nacional. Destacó que el cercado perimetral será clave para evitar el saqueo en la zona.

Posteriormente, en la comunidad de Santa Cruz Organal, del municipio de Cuayuca de Andrade, el diputado Pável Gaspar atestiguó la conclusión de obra de un vado, también realizado a través del Programa de Obra Comunitaria.

Durante el encuentro con los habitantes, puntualizó que este tipo de acciones reflejan la cercanía gubernamental con la población y fortalecen la organización participativa para atender las necesidades locales.

El legislador resaltó la importancia de involucrar activamente a jóvenes, mujeres y personas adultas mayores en la vida comunitaria, pues la unidad y la solidaridad son pilares fundamentales para el desarrollo de los pueblos de la Mixteca.

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