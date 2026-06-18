San Andrés Cholula ofrecerá capacitaciones para emprendedores

El Ayuntamiento de San Andrés Cholula encabezado por la presidenta municipal, Lupita Cuautle, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Sector Agropecuario, impulsa el emprendimiento local con el arranque del tercer bloque de capacitaciones dirigidas a personas interesadas en consolidar sus proyectos productivos o fortalecer las capacidades comerciales, administrativas y digitales.

La edil destacó que, con la estrategia de fortalecimiento económico, las jornadas de formación contarán con la colaboración del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Cámara Nacional de Comercio Pequeño (CANCOPE), instituciones que compartirán herramientas y conocimientos prácticos para impulsar el crecimiento y la competitividad de negocios sanandreseños.

Estas capacitaciones son gratuitas y están diseñadas para brindar conocimientos que permitan a las y los participantes incrementar las herramientas en gestión de negocios, mejorar su competitividad y aprovechar los instrumentos digitales.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden realizar su registro mediante el siguiente enlace y confirmar su asistencia en este enlace.

Adquiere herramientas que contribuyen al crecimiento de tu negocio. 💰



💡🧾 Inscríbete en las capacitaciones gratuitas de junio, impartidas en coordinación con el @SATMX y @CanacopePuebla.



📍 Auditorio de Palacio Municipal.#ContigoContinuamosElCambioDeRumbo pic.twitter.com/FxHlwXAn7p — Ayuntamiento de San Andrés Cholula (@SnAndresOficial) June 18, 2026

Los cursos se desarrollarán conforme al siguiente calendario:

“Conociendo al SAT”

19 de junio de 2026

Todo lo que debes saber del mundo tributario

“Atención al cliente”

24 de junio de 2026

• Storytelling.

• El cliente es primero.

• Imagen del producto.

• Alianzas locales.

“Tu negocio en digital: deja de improvisar y empieza a vender”

26 de junio de 2026

• Optimización de Instagram, Facebook y Google.

• Creación de contenido con Canva.

• Uso de WhatsApp Business, Meta Business Suite y Google My Business.

“Administración de negocios familiares”

30 de julio de 2026

• Fortalezas y riesgos.

• Estructura organizacional.

• Sueldos vs utilidades.

• Modelo de los tres círculos.

• Casos de éxito.

“Educación financiera”

31 de julio de 2026

• Costos, precios y ganancias.

• Ahorro e inversión.

• Buró de crédito.

• Obligaciones fiscales ante el SAT.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal genera espacios de formación y acompañamiento que contribuyen al desarrollo de la economía local, el emprendimiento, así como a la generación de empleo y bienestar para las familias de San Andrés Cholula.

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