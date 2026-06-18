San Andrés Cholula ofrecerá capacitaciones para emprendedores

El Ayuntamiento de San Andrés Cholula encabezado por la presidenta municipal, Lupita Cuautle, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Sector Agropecuario, impulsa el emprendimiento local con el arranque del tercer bloque de capacitaciones dirigidas a personas interesadas en consolidar sus proyectos productivos o fortalecer las capacidades comerciales, administrativas y digitales.
La edil destacó que, con la estrategia de fortalecimiento económico, las jornadas de formación contarán con la colaboración del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Cámara Nacional de Comercio Pequeño (CANCOPE), instituciones que compartirán herramientas y conocimientos prácticos para impulsar el crecimiento y la competitividad de negocios sanandreseños.
Estas capacitaciones son gratuitas y están diseñadas para brindar conocimientos que permitan a las y los participantes incrementar las herramientas en gestión de negocios, mejorar su competitividad y aprovechar los instrumentos digitales.
Para mayores informes, las personas interesadas pueden realizar su registro mediante el siguiente enlace y confirmar su asistencia en este enlace.
Adquiere herramientas que contribuyen al crecimiento de tu negocio. 💰— Ayuntamiento de San Andrés Cholula (@SnAndresOficial) June 18, 2026
💡🧾 Inscríbete en las capacitaciones gratuitas de junio, impartidas en coordinación con el @SATMX y @CanacopePuebla.
📍 Auditorio de Palacio Municipal.#ContigoContinuamosElCambioDeRumbo pic.twitter.com/FxHlwXAn7p
Los cursos se desarrollarán conforme al siguiente calendario:
“Conociendo al SAT”
19 de junio de 2026
Todo lo que debes saber del mundo tributario
“Atención al cliente”
24 de junio de 2026
• Storytelling.
• El cliente es primero.
• Imagen del producto.
• Alianzas locales.
“Tu negocio en digital: deja de improvisar y empieza a vender”
26 de junio de 2026
• Optimización de Instagram, Facebook y Google.
• Creación de contenido con Canva.
• Uso de WhatsApp Business, Meta Business Suite y Google My Business.
“Administración de negocios familiares”
30 de julio de 2026
• Fortalezas y riesgos.
• Estructura organizacional.
• Sueldos vs utilidades.
• Modelo de los tres círculos.
• Casos de éxito.
“Educación financiera”
31 de julio de 2026
• Costos, precios y ganancias.
• Ahorro e inversión.
• Buró de crédito.
• Obligaciones fiscales ante el SAT.
Con estas acciones, el Gobierno Municipal genera espacios de formación y acompañamiento que contribuyen al desarrollo de la economía local, el emprendimiento, así como a la generación de empleo y bienestar para las familias de San Andrés Cholula.