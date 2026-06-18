Armenta encabeza Mesa de Paz en Huauchinango con fuerzas armadas

Con la presencia de la titular de la Secretaría de Bienestar federal, Leticia Ramírez Amaya, así como con los representantes de los gobiernos de Veracruz e Hidalgo, las Fuerzas Armadas y la participación de los tres órdenes de gobierno, se llevó a cabo la Mesa de Paz en la región de Huauchinango, encabezada por el gobernador Alejandro Armenta Mier.

El ejecutivo estatal agradeció la coordinación entre las instituciones para fortalecer las acciones de prevención y protección en beneficio de la tranquilidad de las y los habitantes de la Sierra Norte.

Durante la Mesa de Paz se refrendó el compromiso de reforzar los trabajos conjuntos entre las entidades con las que Puebla comparte territorio, como Hidalgo y Veracruz, en unidad con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Marina, así como con las autoridades municipales de la microrregión 02 de la Sierra Norte.

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