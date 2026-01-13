Puebla tiene potencial para ser el “Silicon Valley” de México: Canacintra

“Puebla tiene todo el potencial para convertirse en el ‘Silicon Valley’ del país ya que ha crecido en varios sectores como el industrial y automotriz”, afirmó la presidenta nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Lourdes Medina Ortega.

La representante empresarial expresó que México no se construye por decreto, sino con trabajo en equipo y con una visión de cercanía con los sectores productivos. Por ello, reconoció el esfuerzo del Gobierno de Puebla para impulsar el desarrollo económico en la región con la expo E- Experience, ya que afirmó que se trata de una gran oportunidad para impulsar la llegada de más empresas.

El gobernador Alejandro Armenta refirió que la seguridad, entendida en su sentido más amplio, garantiza la atracción de inversiones y genera desarrollo. Subrayó que sin paz no hay confianza, por lo que los ejes de justicia, seguridad y riqueza comunitaria construyen un estado con bienestar.

Al anunciar E- Experience, la Expo de Electromovilidad y Alta Tecnología 2026, a desarrollarse el 25 y 26 de febrero del presente año en el Centro Expositor, el mandatario estatal refirió que el evento es el mejor ejemplo de cómo se propicia la igualdad de oportunidades, bajo el modelo endógeno, de adentro hacia afuera, así como lo impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum de la mano de las cámaras empresariales.

El gobernador destacó que su administración respalda a todos los sectores productivos, al reconocer que las y los empresarios son quienes generan riqueza y empleo. En ese sentido, informó que el Polo de Desarrollo para el Bienestar (PODECOBI), ubicado en San José Chiapa, registra un 80 por ciento de ocupación en sus espacios destinados a la inversión.

El presidente nacional de la Cadena de Proveedores de la Industria en México (CAPIM), René Mendoza Acosta, reconoció el esfuerzo del gobernador Alejandro Armenta para atraer a Puebla este evento de talla internacional, ya que el propósito es vincular a las empresas poblanas y nacionales con las que más vendan.

Explicó que el 80 por ciento de las empresas asistentes son del sector de alta tecnología e informó que al momento ya se tienen más de mil órdenes de compra, es decir 6 mil 230 millones de dólares de oportunidades de negocios

En su mensaje, el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, destacó que la llegada de E- Experience a Puebla, con una expectativa de negocios de 1.5 billones de dólares, lo que confirma que el estado sabe pensar en grande. Subrayó que se tendrá la presencia de 10 mil empresas con el objetivo de construir un ecosistema productivo que coloque a Puebla en la vanguardia económica a nivel global.

El secretario indicó que el desarrollo industrial debe ser el motor de la justicia social, al integrar a las PyMEs en las cadenas de valor más sofisticadas del mundo. “Puebla se posiciona como el epicentro de la electromovilidad, gracias a un modelo que pone al centro de las decisiones a las personas”, finalizó.

