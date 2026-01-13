Ariadna Ayala llama a comerciantes de Atlixco a actualizar Empadronamiento 2026

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, invitó a comerciantes establecidos a realizar la inscripción o refrendo de la Cédula de Empadronamiento correspondiente al ejercicio fiscal 2026, trámite que fortalece la legalidad y el desarrollo económico del municipio.

A través del área de Ingresos, se informó que los requisitos varían según el impacto del giro comercial —alto, mediano o bajo— conforme al catálogo oficial del municipio.

Los negocios de alto impacto deberán presentar, entre otros documentos, identificación oficial, acreditación del inmueble, boleta predial 2026, constancia fiscal, uso de suelo, programa de Protección Civil y cumplimiento de COFEPRIS.

Para los de mediano impacto, se solicita identificación, comprobante de domicilio, boleta predial, constancia fiscal, alineamiento, uso de suelo y medidas básicas de Protección Civil.

En el caso de bajo impacto, los requisitos incluyen identificación, comprobante de domicilio, boleta predial, croquis del local, constancia fiscal y fotografías del establecimiento.

Para mayor información, las y los interesados pueden acudir a la oficina de Ingresos, ubicada en Plaza Atlixco, Boulevard Niños Héroes número 805, locales 48 y 49, colonia Revolución, de lunes a viernes en horario de 08:00 a 15:45 horas, o comunicarse al teléfono 244 446 2244.

Te recomendamos: