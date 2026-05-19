México activa vigilancia epidemiológica por brote de ébola

Tras la declaración de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del brote de ébola en la República Democrática del Congo como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), el Gobierno mexicano emitió un pronunciamiento al respecto. Durante la “Mañanera”, el secretario de Salud, David Kershenobich, advirtió sobre la peligrosidad de la enfermedad, aunque destacó la capacidad de respuesta y la reactivación de los protocolos sanitarios de su equipo ante la situación.

El secretario anunció que ya se emitió una alerta de viaje por este patógeno. Asimismo, detalló que las autoridades mantendrán un monitoreo constante, tanto de los ciudadanos mexicanos que viajen a naciones como el Congo o Uganda, como de los viajeros que ingresen al territorio nacional provenientes de dichos países. En palabras de Kershenobich: “Tendremos una vigilancia estrecha”.

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El funcionario finalizó su participación con un mensaje de prevención, aclarando que, si bien se espera que ninguna persona presente síntomas, el país cuenta con la infraestructura necesaria para aislar y atender eventuales casos. Precisó que el Gobierno dispone de unidades de aislamiento general y de equipamiento especializado de biocontención, concluyendo con una declaración contundente: “Estamos preparados y existe una alerta de viaje ya emitida”.

En el panorama internacional, el director general de la OMS, Tedros Adhanom, anunció que, hasta este 19 de mayo, el brote en África Central ha alcanzado los 500 casos sospechosos y aproximadamente 130 muertes bajo sospecha. Ante la urgencia, esta es la primera vez que un director general declara una ESPII sin convocar previamente a un comité de emergencia. El directivo aclaró que la decisión no fue tomada a la ligera, ya que se implementó bajo el amparo del Artículo 12 del Reglamento Sanitario Internacional y tras haber sido consultada con los ministerios de salud de los países afectados.

Editor: José Francisco Escobar

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