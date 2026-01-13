Congreso alista foros para dictaminar nueva Ley de Participación Ciudadana

El Congreso de Puebla alista los foros y mesas de trabajo para dictaminar la nueva Ley de Participación Ciudadana, aunque todavía no hay una fecha establecida para su aprobación.

La diputada del Partido Verde, Kathya Sánchez Rodríguez, informó que ya preparan las reuniones con organizaciones civiles y universidades para analizar la propuesta.

En conferencia de prensa, precisó que actualmente hay siete iniciativas diferentes para la expedición de la Ley, por lo que se dictaminarán bajo el principio de concentración.

Apuntó que el nuevo marco jurídico contemplará distintos mecanismos de participación, como la revocación de mandato, referéndum, plebiscito y consulta popular.

Sin embargo, la legisladora señaló que hasta el momento no hay fecha establecida para la aprobación, ya que primero deben concretar una reforma constitucional.

Explicó que el diputado de Morena, Julio Huerta Gómez, tiene que concretar distintas reformas a la Constitución Política del Estado para implementar la revocación de mandato.

Una vez aprobada dicha figura, procederán a la construcción de la Ley de Participación Ciudadana, donde se reglamentará su aplicación.

“Tenemos que esperar este tema para que después de la mano de esta modificación salga la Ley de Participación Ciudadana, y esperar comisiones”, comentó.

Kathya Sánchez recordó que se trata de un tema prioritario, ya que Puebla es uno de los tres estados del país que todavía no cuentan con una ley en la materia.

