En Xicotepec, alertan sobre posible animal salvaje que ataca mascotas

Vecinos de la colonia Mi Ranchito, en el municipio de Xicotepec, manifestaron su preocupación por la posible presencia de un animal salvaje, al parecer un felino de tamaño medio, que desde hace algunas semanas merodea la zona durante la madrugada y ha atacado a perros y gatos.

Habitantes del área señalaron que la inquietud aumenta debido a que algunos de los animales agredidos han sido perros de talla grande, lo que refuerza la versión de que se trataría de un felino con gran fuerza.

En el caso de una perrita que murió, la necropsia indicó que la causa de la muerte fueron mordidas provocadas por una mandíbula grande y colmillos de considerable tamaño.

Entre los ataques documentados se encuentra el de una perra mestiza adulta que murió, un gato que perdió un colmillo durante la agresión, así como un cachorro de Husky de aproximadamente cuatro meses que fue arrastrado y rescatado por sus dueños. Otro perro resultó con una mordida profunda en una pierna y la pérdida de parte de una oreja.

Ante esta situación, vecinos solicitaron la intervención de las autoridades y de Protección Civil municipal para que realicen recorridos en la zona y se investigue la causa de las muertes de los animales.

También alertaron sobre el riesgo de que el ejemplar, que podría tratarse de un yaguarundí, represente un peligro para las personas, ya que no se descarta que haya escapado de algún sitio donde se encontraba en cautiverio.

