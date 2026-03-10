¿Qué se sabe de la ballena azul albina vista en Bahía de Loreto?

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) informó sobre el avistamiento de una ballena azul con albinismo en aguas del Parque Nacional Bahía de Loreto, en Baja California Sur. Un hecho considerado sin precedentes para la biología marina.

El hallazgo fue reportado por la Dirección Regional Península de Baja California y Pacífico Norte, junto con personal del parque, durante la actual temporada de observación de cetáceos, lo que contribuye a la conservación de esta especie en México.

De acuerdo con la CONANP, en este periodo se han identificado al menos 30 ejemplares distintos de ballena azul dentro del Área Natural Protegida. Entre los registros destaca también la presencia de una madre con su cría, lo que confirma la importancia de la zona.

Los especialistas señalaron que una de las características más notables de esta temporada, a diferencia de años anteriores, es que varias ballenas han sido observadas alimentándose y desplazándose cerca de la costa, lo que ha facilitado su monitoreo.

El comunicado indica que este comportamiento se atribuye a una surgencia de nutrientes que ha generado gran disponibilidad de krill, principal alimento de la ballena azul, la cual requiere consumir hasta cuatro toneladas diarias para poder subsistir.

Además de esta especie, en el parque nacional se ha reportado una presencia constante de ballenas jorobadas y ballenas de aleta. Esto refuerza la relevancia de Loreto como uno de los principales sitios para el avistamiento de cetáceos en el país.

La ballena azul está catalogada como especie en peligro de extinción en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Mientras que en México se encuentra bajo protección especial según la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Por su parte, el albinismo es una condición genética hereditaria que provoca la ausencia total o parcial de melanina, pigmento responsable del color en la piel y los ojos. En el reino de los cetáceos, esta característica es extremadamente rara.

