Detectan el primer caso de gusano barrenador en perro de CDMX

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) confirmó el primer caso de miasis por gusano barrenador del ganado en la Ciudad de México, detectado el 26 de abril en una clínica veterinaria de Topilejo, alcaldía Tlalpan.

Un dóberman de 12 años presentaba una herida con parásitos en la base de la oreja izquierda, derivada de una pelea entre perros. “Es importante destacar que no se han detectado casos secundarios y debido a la altura y la condición climática del lugar en donde fue detectado, se considera una incursión, es decir, un caso aislado”, informó la dependencia federal.

El caso permanece en periodo activo bajo supervisión del SENASICA, que implementó una estrategia de contención en la zona con medidas contraepidémicas.

Se reforzaron las acciones de vigilancia epidemiológica pasiva y activa, se ejecuta una investigación retrospectiva y prospectiva, y se realizó la desinfestación de la vivienda donde habitaba el canino.

CDMX se suma a vigilancia

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) informó que participa en las acciones de coordinación interinstitucional y vigilancia epidemiológica tras el registro del primer caso aislado de gusano barrenador.

En una reunión convocada por el SENASICA y la Comisión México–Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA), autoridades federales y locales definieron el seguimiento sanitario y el monitoreo territorial.

El Gobierno de México, a través del SENASICA, mantiene vigilancia permanente en la zona con protocolos de respuesta inmediata y personal especializado.

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