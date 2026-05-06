Lanzan ultimátum; jugadores de Liga MX podrían perderse el Mundial

La posibilidad de que varios futbolistas mexicanos se queden sin participar en la Copa del Mundo de 2026 es real debido a que la Selección Nacional de México emitió un ultimátum: todo convocado que no se presente este miércoles 6 de mayo a la concentración será excluido del torneo.

“Por instrucciones del cuerpo técnico, el jugador que no acuda hoy a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo“, advirtió el comunicado oficial del equipo nacional.

El reporte de los jugadores estaba programado para las 20:00 horas en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México, con un grupo inicial de 20 futbolistas provenientes de la Liga MX. Sin embargo, la decisión del Toluca de obtener un permiso especial para que sus jugadores Alexis Vega y Jesús Gallardo participaran en el partido de vuelta de la Concacaf Champions Cup ante LAFC rompió el pacto previo que los clubes habían firmado con la selección.

Dicho acuerdo establecía que los convocados disputarían hasta la jornada 17 del Clausura 2026 y las semifinales de ida del torneo internacional, quedando fuera de las rondas definitivas para permitir una concentración larga de más de 30 días rumbo al Mundial.

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/ucCzxJ8uKX — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 6, 2026

Chivas ordenó volver a liguilla

Ante la situación “especial” del Toluca, el dueño de Chivas, Amaury Vergara, ordenó que sus cinco jugadores convocados, Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González, no se reporten con la selección y se integren de inmediato a los entrenamientos del club en Verde Valle, donde el equipo se prepara para los cuartos de final de vuelta.

Vergara declaró: “Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club.”

Según medios nacionales, clubes analizaban la idea de no prestar a sus futbolistas, de concretarse estas ausencias, el director técnico Javier Aguirre perdería a gran parte de su plantel de cara a los partidos de preparación ante Ghana, Australia y Serbia, así como para la Copa del Mundo.

Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club. — Amaury Vergara Z. (@Amauryvz) May 6, 2026

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